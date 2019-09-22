Израильский профессор: Искусственный интеллект лишит Украину независимости

22.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина может потерять свою независимость, обладая при этом формальными признаками независимого государства.

Такое мнение в интервью киевскому журналу «Новое время» высказал профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор международного бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ноax Харари.

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Он отметил, что сегодня некоторые страны дальше остальных продвинулись в разработке вооружений, управляемых искусственным интеллектом.

«Это неравенство ведет к новому типу империализма и колониализма. Даже если страна теоретически независима. Представьте ситуацию, когда Украина теоретически независима, но американцы, или русские, или китайцы имеют всю персональную информацию о каждом политике, каждом журналисте, каждом военном или силовике внутри страны. И это вполне реальная ситуация, к которой мы можем прийти», – сказал эксперт.

Он подчеркивает, что в таком случае уже не имеет значения, есть ли в стране выборы или правительство.

«Неважно, где эти данные – в Москве, в Пекине или Вашингтоне, – Украина уже утрачивает свою независимость как таковую. Поэтому, чтобы защитить вашу независимость, не только свободу отдельного человека, но также и страну, в ХХI веке вы должны защитить свои персональные данные», – резюмировал Харари.

Как сообщал «ПолитНавигатор», даже радикальные украинские националисты признают, что сегодня Украина превратилась в колонию.

Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что независимость превратила украинцев в рабов и холуев.