Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Преждевременными оказались ночные сообщения о захвате ВСУ посёлка Урожайное на стыке ДНР и Запорожской области, где украинские войска с начала июня пытаются прорваться на трассу, ведущую к побережью Азовского моря.

«Переможные заявления противника о взятии контроля над Урожайным не соответствуют действительности. Русские солдаты продолжают удерживать позиции в южной части данного населённого пункта. Продолжаются тяжёлые бои сверхвысокой интенсивности», – сообщает Владимир Рогов, глава действующего в Запорожской области движения «Вместе с Россией».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Канал батальона «Восток», накануне признававший, что ВСУ вот-вот водрузят украинский флаг над сельсоветом Урожайного, несколько сменил тональность:

«После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам посёлок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали своё поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришёл к нам в гости, – возможно, удастся выправить положение».

Канал добровольческих батальонов из Северной Осетии также сообщает:

«ОБТФ «Каскад» по-прежнему держит оборону на юге села. Натиск ВСУ не стихает: за последние два дня украинские подразделения атаковали позиции российской армии общими силами в более сотни человек и 15-20 единиц бронетехники».

А вот данные канала «Архангел спецназа»:

«По радиоперехватам у противника все печально, есть отказники, отходят назад».

Канал «Воин DV», отслеживающий боевой путь подразделений с Дальнего Востока, дает более подробную информацию:

«Южная часть Урожайного продолжает оставаться под контролем ВС РФ, бои за село продолжаются. Противнику удалось зайти в северную часть посёлка и закрепиться на границе с центральной частью – там, где еще остались хоть мало-мальски «живые» дома. Наши силы отошли на центрально-южную часть посёлка (информация получена сегодняшним утром от непосредственных участников боёв)».

Канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает, что есть надежда на то, что ВСУ еще могут быть выбиты из Урожайного в ходе сегодняшних ожесточенных боев.

Обозреватель Борис Рожин резюмирует:

«Часть села на утро 13 августа мы не контролируем, часть в серой зоне. Пока еще держим поселок, но ситуация за последние дни ухудшилась. Противник, несмотря на тяжелые потери, продолжает интенсивные атаки, рассчитывая в ближайшие дни полностью вытеснить наши силы из Урожайного. Это позволит ему срезать своеобразный выступ, образовавшийся после отхода наших войск из Старомайорского и установить более прочный контроль над Старомайорским, в южную часть которого наши группы до сих пор заходят. В случае потенциальной потери Урожайного, противник спрямит линию фронта на этом участке Времьевского выступа и попытается активно действовать в районе Приютного, Новодонецкого, а также попробует продвигаться в направлении Старомлыновки. Наступательный потенциал ВСУ здесь пока еще не исчерпан».

Основатель «Востока» Александр Ходаковский обрисовывает ситуацию на фронте в целом:

«В обороне победы не одержишь. Но мы щедро израсходовали свой ресурс в первой фазе СВО, и чтобы накопить и подготовить новый – нам нужна была пауза. А кому-то нужен был результат, и в атаку бросались сырые резервы. Результата вопреки ожиданиям – но вполне закономерно – не наступало, к тому же такой подход не позволял сформировать потенциал, способный на решение серьёзных задач. Сама собой назревала ситуация, когда нам просто необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, временно отдав инициативу в руки противника, чтобы выиграть время и параллельно изматывать его силы. Каждый день в армию прибывает пополнение, заводы выпускают новую технику и вооружение – идёт восполнение потерь. Да, расход в первые месяцы был колоссальным. Про некоторых командующих говорили, что они калибры пускали, как из рогатки…. Сейчас такой практики больше нет. Сейчас положение дел медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу. Противник рассчитывал, что мы начнём отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону сходу, завязнув в своём ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока ещё лёгкую панику, и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика – наука точная и непредвзятая».