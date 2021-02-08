Известные либералы открещиваются от неофашизма Навального

08.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный окончательно дискредитировал себя даже в глазах бывших соратников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

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Он считает неудивительной недавнюю критику Навального известным российским либералом Григорием Явлинским.

«Явлинский всегда был противником Навального. Более того, Навальный был исключен из партии «Яблоко» за проявления радикального национализма, близкие к неофашизму. Явлинский пользуется моментом, когда Навальный очевидно дискредитировал себя в глазах многих людей. Которые с огромным непониманием восприняли отказ Навального извиниться перед ветераном Великой Отечественной», – сказал Марков.

По его словам, есть две тенденции: с одной стороны — огромная атака с требованием признать Навального единственным лидером оппозиции, а с другой — глубокое разочарование им.

«На энергетике противоречия двух этих тенденций Явлинский и формирует свою четкую политическую позицию. Таким образом напоминая, что Навальный не должен рассматриваться как несомненный лидер демократического движения в России», – отметил эксперт.

Кроме того, продолжает собеседник издания, «Навальный с точки зрения Явлинского — авторитарный лидер, полуфюрер с явными вождистскими замашками», который «принципиально отвергает коллективное руководство протестами против власти».

«Явлинский подчеркивает стремление Навального к единоличной диктатуре. Григорий Алексеевич и раньше об этом высказывался — сейчас он об этом напоминает. Просто раньше это было менее заметно», – говорит политолог.

Он полагает, что Явлинский сознательно пошел на критическую по отношению к Навальному публикацию

«В его партии сторонников Навального немного, но они есть. И они грозились разрушить «Яблоко» изнутри, забрать партию у Явлинского. Если они сейчас будут продолжать критику — их могут из партии попросить. И задача Явлинского, чтобы таких людей в «Яблоке» было несущественное меньшинство — чтобы исключить захват ими власти в партии», – резюмировал Марков.

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