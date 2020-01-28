Известный израильтянин назвал Зеленского «неадекватным жлобом»

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский отказавшись участвовать в памятных мероприятиях в честь жертв Холокоста, фактически плюнул в лицо жертвам.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении Зеленского – он недоумок неадекватный, потому что только неадекватный недоумок мог сделать такую глупость, какую он сделал в Иерусалиме. Плюнул в лицо, оскорбил и жертв Холокоста на Украине, и тех, кто сидели там, и всех сорок с лишним руководителей государств, которые пришли, а он говорит: а я не пойду!

До какой тупости надо дойти, чтобы приехать в Иерусалим и сказать «не пойду»? Он ничего даже не придумывал, назвать причину он не мог. А причина-то была – он боялся, что скажут ему на Украине, если он будет сидеть во время выступления Путина. У него же не хватило ни ума, ничего, чтобы найти причину», – заявил эксперт.

«Тем не менее, президент и премьер Израиля с ним же встретились после этого», – попытался вступиться за Зеленского украинский политолог Вадим Карасёв.

«Потому что существует дипломатический этикет. И даже если он хам, и даже если он жлоб, и даже если он скотина, он приехал к тебе в государство – ты его принимаешь. Это дипломатический этикет», – объяснил Кедми.