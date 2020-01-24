Украинские евреи шокированы израильской выходкой Зеленского

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В еврейской среде шокированы поведением президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося участвовать в памятных мероприятиях в честь жертв Холокоста, которые накануне состоялись в Иерусалиме.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр транспорта, вице-президент Европейского еврейского конгресса Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Червоненко напомнил, что Украина является одной из наиболее пострадавшей от Холокоста стран и президент этой страны, который является евреем по национальности, не имеет права игнорировать подобные мероприятия.

«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. Никакой Вятрович, который никем был – я его в упор не видел, и загнали его за Валдай при Ющенко. Пустое, никчемное создание, тратящее государственные деньги и разжигающее вражду. Я не выдерживаю уже того, что в этой стране все говорят «злука», надо сшить Украину, а у нас другого выхода нет, мы мультинациональная страна.

В стране, где до войны, до Великой Отечественной жило до 40 – 44 процентов евреев, украинских евреев, у которой из шести миллионов жертв Холокоста в мире полтора миллиона погибли непосредственно на Украине, часто при помощи украинской вспомогательной полиции ОУН и полицаев других. И в этой стране говорят президенту-еврею не ехать туда. Мир в шоке, о чем звонят из Израиля, я даже вам рассказывать не буду.

Я не понимаю, какие вредители окружили президента. Он что не понимает свою ответственность не только перед Украиной, а и перед евреями?», – заявил Червоненко.

Напомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский, который не получил права выступить на форуме в Израиле, прилетел в Иерусалим, но отказался участвовать в мероприятии.