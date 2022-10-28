Известный художник уволен за критику Запада. Нужна поддержка читателей «ПолитНавигатора»

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Известный карикатурист Виталий Подвицкий, автор многочисленных работ, высмеивающих Запад и его подопечных из числа украинских нацистов, без объяснения причин уволен из государственного холдинга «Россия сегодня». Сайт издания также удалил всю галерею карикатур художника.

В беседе с «ПолитНавигатором» Подвицкий рассказал, что через сотрудников получил сигналы, что его карикатуры в отношении Запада чрезмерно резкие, а начальство приняло решение придерживаться более мягкой информационной политики. Художник считает ситуацию предательством в условиях продолжения СВО. Ниже – несколько ярких работ, вызвавших раздражение недругов России.

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«Я, прежде всего, художник, рисующий журналист. Мое место на боевом посту в условиях СВО. Мои цели: западные фейки и работа по внутрироссиской «контрреволюции». Постепенно убрали объемы, убрали из сетей, уничтожили огромную галерею на «РИА Новости» после этого. То же случилось с галереей на «Спутнике». Странный парадокс состоит в том, что я русский художник, которого выкинули из русского пространства, и теперь в России по контрпропаганде никто не работает. Но меня пригласили в Китай в крупнейшую китайскую газету «Джиминь джибао» («Глобал таймс» по-нашему), и она заказывает работу по антизападной повестке по российским материалам. Теперь что получилось…. Наша родная «Россия Сегодня» берет мои же карикатуры, но в Китае, чтобы публиковать в России. Стало быть, я теперь китайский художник. Почти иностранный агент», – сказал Подвицкий.

Впрочем, уточнил он, у китайцев – «крохотный заказ», и теперь художник остался без «трибуны».

«ПолитНавигатор» сочтёт за честь публиковать работы Виталия Подвицкого. А всех читателей мы призываем оказать поддержку русскому карикатуристу – давайте поможем ему продолжать крайне важную в это время работу.

Карта Сбербанка Виталия Подвицкого: 5336 6900 1480 2633