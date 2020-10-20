Известный косовский головорез подмазывается к будущему президенту США

20.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава созданной боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) Демократической партии Косово Кадри Весели призвал проживающих в США косоваров не голосовать на американских выборах.

По словам «демократа», любая власть в США – союзник косовских сепаратистов, следовательно, соплеменники не должны делать выбор между американскими элитами.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», лидер ДПК заявил, что Косово всегда пользовалось поддержкой обеих основных политических сил США, вне зависимости от того, демократы это были или республиканцы.

Весели подчеркнул, что для Косово «союз с дружественным государством» по-прежнему является «основой геополитического положения и укрепления свободы и демократии».

«Мне посчастливилось встретиться и поработать на благо Косово, как с президентом Трампом, так и с вице-президентом Байденом, – напомнил бывший полевой командир. – Мы счастливы и благословлены этим священным союзом для нашего народа и несем ответственность за его поддержание.

Выборы в Соединенных Штатах – великое событие для всей демократии. Народ Америки избирает не только своего президента, но и лидера свободного мира».

Лидер ДПК подчеркнул, что энтузиазм и повышенный интерес к выборам в США вполне понятны, но, по его словам, граждане Косово не должны принимать чью-либо сторону, им следует уважать политическую волю и демократические процедуры этой дружественной страны.

«Косово всегда будет с Америкой, и, несомненно, Соединенные Штаты и их народ будут с нами. Президенту Трампу и бывшему вице-президенту Байдену очень повезло, они добились успехов в президентской гонке. Я считаю, что победитель продолжит традицию поддержки Косово», – заключил Весели.

Напомним, что Специальный суд по Косово в Гааге подготовил обвинительное заключение по Кадри Весели и ряду других полевых командиров UCK, таких как «президент» края Хашим Тачи.

Бандитская юность союзника США. Кадри Весели и основатель UCK, ликвидированный МВД Югославии террорист Адем Яшари

Их обвиняют в похищениях, пытках, убийствах, незаконном лишении свободы, как минимум, сотни человек.