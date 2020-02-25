Известный либерал объявил «чудовищной ошибкой» воссоединение с Крымом

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший мэр одного из крупнейших российских городов, Екатеринбурга Евгений Ройзман считает незаконным присоединение Крыма к России.

Об этом он заявил в интервью известному украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик назвал произошедшее в 2014 году воссоединение «чудовищной ошибкой».

«Вот, присоединение Крыма. Оно для нас тоже было неожиданное. И я понимаю, как историк, какая это чудовищная ошибка, что этого нельзя было делать, что это удар по стране нанесен. Я просто как историк эти вещи понимаю. И я понимаю, как надолго это закладывается вперед.

Во-первых, для меня сама ситуация некрасивая. Ну, у соседей начался скандал, между собой разбираются, и в это время прийти и что-то украсть, потому что они там заняты. Уже вот это было некрасиво. Но я же все равно, в первую очередь думаю о своей стране, и поэтому, как гражданин России, как человек, который любит свою страну, я понимал, какая это чудовищная ошибка и понимал, что этого нельзя делать, что эта история надолго, что это не проглотят», – заявил Ройзман.

При этом, он признался, что не мог этого сказать публично, опасаясь уголовного преследования и придумал свою схему, как уйти от ответа на вопрос чей Крым.

«Для меня это было очень сложное и тяжелое время. Понятно, что я от своей позиции ни на миллиметр не отклонился, но я риторику выстраивал. Представляешь, идет встреча какая-то, в зале 300 человек народа и мне задают лобовой вопрос. Для меня ответить честно на этот лобовой вопрос, ну на меня уголовное дело способны возбудить. Я это прекрасно понимаю, а врать я не могу и не буду ни при каких обстоятельствах. Я нашел формат, когда публичная лекция, задают вопрос, я говорю: «Знаете, чего, давайте так – горит костер и не заставляйте меня в этот костер подливать керосина», – заявил Ройзман.

Ранее Ройзман, улыбаясь, позировал с убийцами русским.