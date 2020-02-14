Известный российский актёр просит Путина закрыть рот Собчак по Крыму

14.02.2020, Москва, Максим Карпенко

В новой редакции Конституции РФ необходимо прописать запрет на любое отчуждение территорий России. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил известный российский актер и режиссер Владимир Машков, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

По словам Машкова, в Конституции должно быть запрещено не только передавать территорию РФ кому-либо, но даже и вести переговоры об этом.

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«Территория России – это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория разных культур, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов, что «пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать.

Но после того как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется (прекрасная формулировка) окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду.

В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», – предложил Машков.

Путин поддержал эту идею: «У нас переговоры, тем не менее, проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но идея сама по себе мне нравится, сама по себе идея мне нравится. Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом».

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от СК привлечения к уголовной ответственности Ксении Собчак, которая во время участия в президентских выборах неоднократно допускала возможность пересмотра российского статуса Крыма в пользу Украины.

В Москве также проходили митинги против передачи под контроль Токио южных Курильских островов, чего официально добивается Япония.