Известный российский писатель в Донецке: Нужен раздел Украины как в Чехословакии

27.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

Донецк, пятый год сдерживающий на своих подступах украинские войска, вызывает восхищение. Донбасс был изначально был чужим регионом для искусственно созданной Украины.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил приехавший в Донецк известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который участвует в фестивале «Звёзды над Донбассом», организованном при поддержке движения «Донецкая республика».

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«Огромные части России, единого общего российского государства были в свое время от России оторваны, отторгнуты, искусственно прирезаны, названы частью другого государства и так далее. То есть остался такой гнойник, нарыв после распада СССР, который все это держал и цементировал вместе. Но когда СССР распался, остался замороженный тлеющий конфликт, и было понятно, что рано или поздно он разгорится.

В такой ситуации, самое честное и разумное, что должно было сделать государство, в котором это произошло, я сейчас имею в виду Украину, это провести референдум, дать какую-то широчайшую автономию, чтобы возникло взаимопонимание между регионами, либо действительно отпустить, как Чехия и Словакия спокойно и мирно расстались и живут. Но, к сожалению, этого не произошло.

Могло быть другое ощущение и отношение, если бы не было этого безумия артобстрелов, бомбардировки с самолетов, что творилось в 2014 году. Когда армия стреляет по некомбатантам, то, на мой взгляд, это военное преступление», – считает писатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Сергей Лукьяненко выразил восхищение Донецком, который даже в военное время продолжает жить культурной жизнью и сохранять свою красоту.

«Первое впечатление – это, наверное, что, несмотря на все особые условия, город продолжает жить, учиться, что здесь люди по-прежнему любят литературу, искусство, книги. Вот это самое главное, что идет жизнь, город живой…

На самом деле, очень красивый, зеленый, теплый, просторный город. Я покаюсь, что, наверное, ассоциация «Донецк-шахтеры» всегда порождает в воображении человека, который не был, какой-то более индустриальный, немножко технический, суровый пейзаж и город. И когда здесь оказываешься, видишь зеленые улицы, цветущие повсюду розы, красивые дома, широкие проспекты, то происходит какое-то переосмысление образа Донецка», – поделился впечатлениями гость.