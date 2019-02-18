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18.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Известный украинский дипломат признал, что Украина нарушила взятые на себя международные обязательства

Пока Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, и потому у Германии, Франции или России возникает вполне адекватный ответ на любые требования или обвинения со стороны Киева.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как в 2015 году были подписаны Минские соглашения, многие говорят, что тогда была особая ситуация, нужно было улучшить военную ситуацию на востоке Украины. Но там по пунктам расписано что должна делать Украина. И ни одного из этих пунктов сегодня не выполнено.

И, понятно, когда мы начинаем обвинять Россию или требовать и достаточно негативно обращаться к другим участникам Минских соглашений – Германии и Франции с требованием «Давайте, что-то делайте», то возникает вопрос: а что вы сделали, чтобы «Минск» был выполнен?», – отметил экс-глава МИД Украины.

Напомним, ранее, в ходе пресс-конференции в Киеве, украинский политолог-международник Владимир Воля заявил, что в ближайшие пять-десять лет о продвижениях по реализации Минских соглашений можно забыть.

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