Известный украинский дипломат признал, что в Донбассе нет войны с Россией

09.01.2019, Киев, Максим Карпенко

То, что сегодня происходит на Донбассе, носит характер немеждународного военного конфликта.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, об этом свидетельствуют и многочисленные международные акты.

«У нас есть все основания говорить о том, что в Украине идет не международный вооруженный конфликт. Гражданская война – это говорят политики и политологи. Я, как юрист-международник, говорю о том, что сегодня все акты, которые оценивают этот конфликт – и европейские, и ооновские, говорят о том, что сегодня официальная власть Киева ведет вооруженный конфликт с неофициальными формированиями на востоке Украины. Что подводит нас под определение «Женевской конвенции» о немеждународном вооруженном конфликте», – заявил Кожара.

Ранее беглый украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что конфликт на Донбассе является гражданской войной.