Известный украинский журналист осознал, что его Отечество – Россия

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Освобожденный из украинской тюрьмы экс-руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поблагодарил Россию за активную поддержку.

Об этом он заявил на заседании Совета Федерации РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арест и заключение только за то, что, я процитирую Валентину Ивановну: «Кирилл Вышинский занимался своей журналистской деятельностью и, по сути, стал жертвой политического режима». Вот только за это я оказался в тюрьме.

Спасибо большое всем, кто приложил усилия для моего освобождения и спасибо большое Отечеству. Я для себя в тюрьме нашел формулу: я родился и вырос на Украине, я прожил там большую часть своей жизни и понимаю, что это моя родина, но за многие месяцы, которые я провел [в тюрьме], я понял, что мое Отечество здесь, в России. Это единственная страна, которая встала на мою защиту, которая, как отец, защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась», – сказал он.

Напомним, украинский журналист Кирилл Вышинский провел в тюрьме 15 месяцев по надуманным обвинениям, в частности, СБУ инкриминировала ему госизмену, попытку свержения государственного строя, сепаратизм, разжигание национальной вражды и даже незаконное хранение оружия.

Освобождение журналиста произошло 7 сентября в ходе обмена заключенными между Украиной и Россией.