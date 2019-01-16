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16.01.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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Известный военкор обвинил российское правосудие в запредельной подлости и предательстве

Харьковский суд арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российского адвоката Галину Перфильеву.

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«Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. В настоящий момент суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», — рассказала адвокат.

Эта ситуацию в своем блоге прокомментировал российский военкор Александр Коц.

“Браво, российское правосудие. Каким бы сложным человеком она ни была, как бы нагло не забивала болт на наши миграционные правила, но выдавать человека на растерзание людоедам – это запредельная подлость и предательство”, – написал Коц

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