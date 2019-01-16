Своим тупорылым упорством Украина усложнила судьбу задержанных моряков

16.01.2019

Решение членов экипажей ВМСУ, задержанных за нарушение государственной границы РФ, объявить себя военнопленными, не облегчит их участь.

Такое мнение “ПолитНавигатору” высказал эксперт в сфере безопасности, президент всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

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“Я убежден, что решение объявить моряков военнопленными – ход, подсказанный нанятой адвокатурой. Вероятно, адвокаты считают, что это решает все проблемы дальнейшего нахождения за решеткой. Но это полный абсурд, поскольку документального права на подобный статус в отношении государств не существует. Вероятно, юристам все равно”, – сказал Шабовта.

По его словам, “морякам, которые оказались заложниками подобного идиотизма”, придется плохо.

“При полном отсутствии сотрудничества со следствием и судом перспектива их крайне печальна. Процедура позволяет сколь угодно затягивать процесс, что послужит наглядным уроком для всех, кто в будущем может пойти по такому же пути. Теперь все поймут, что государство Украина не в силах защитить своих граждан даже в той ситуации, которую само спровоцировало. Это общая проблема нашей дипломатии и деятельности омбудсмена по правам человека”, – подчеркнул эксперт.

“Вот это тупорылое упорство, когда считается, что любые наши требования будут немедленно выполняться, оскорбительная риторика – все это только осложняет ситуацию. Каждый судебный приговор опирается на материалы следствия, процедуру судебных заседаний в любой ситуации, будь то в отношении Сенцова и других.

Процедура выдерживается, а учитывая то, что Россия заняла четкую позицию о приоритетности внутреннего российского законодательства во всех правовых коллизиях, даже в отношении каких-то международных нормативов, ситуация еще более осложняется и делает «непроходимой» для украинских политиков-демагогов, которые болтают про то, что они якобы кого-то хотят защитить, но на самом деле добиваются прямо противоположного”, – резюмировал Шабовта.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, задержанные за попытку прорыва государственной границы возле Керченского пролива экипажи катеров ВМС Украины пытаются избежать ответственности за свои действия, по совету адвокатов объявляя себя в суде «военнопленными».