К делу о коррупционной ОПГ Зеленского подключилось ФБР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве прибыл куратор от ФБР, который принимает участие в координации следственных мероприятий НАБУ по делу о коррупции среди ближайших соратников и друзей диктатора Владимира Зеленского.

Как сообщает киевское издание «Зеркало недели», представитель американской спецслужбы сосредоточился на совладельце студии «Квартал 95» Тимуре Миндиче, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Национальном антикоррупционном бюро Украины вчера состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ, но на этот раз встреча касалась именно дела Тимура Миндича — фигуранта операции «Мидас», которую совместно проводят НАБУ и САП», – говорится в публикации.

Отмечается, что недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые 4-6 месяцев), и в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США.

«Одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по кейсу Миндича. Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании Бюро. Он имеет собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно топ-коррупционных дел», – пишет издание.

Примечательно, что меморандум о сотрудничестве обновляется каждые два года, но после победы Дональда Трампа действовал технический перерыв. Но после визита в США директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан.

«В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями», – уточняет «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ФБР расследует причастность Миндича к отмыванию денег.

По одной из версий, используя коррупционный скандал, администрация Трампа пытается сделать киевский режим более сговорчивым для уступок России. Кроме того, есть и другое мнение – Трамп не причастен к расследованию, но попытается использовать его в своих интересах.

Сам президент США, как и лидеры других стран Запада, пока не комментировали скандал, но практически все влиятельные западные СМИ о нем написали.