Окружение Трампа обсуждает коррупционный спрут Зеленского

Игорь Шкапа.  
13.11.2025 09:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 363
 
На Украине продолжает разгораться скандал, связанный с разворовыванием выделенных на восстановление энергетики денег, в котором замешаны ближайшие соратники и друзья диктатора Владимира Зеленского.

Порцию пикантных подробностей публикует антироссийское пропагандистское издание  «Украинская правда», связанное с глобалистами, передает корреспондент  «ПолитНавигатора».

В новых порциях материалов уголовного дела, как оказалось, фигурирует и не только совладелец студии  «Квартал 95» и друг Зеленского Тимур Миндич, но и экс-вице-премьер Алексей Чернышов.

Источники издания, знавшие его до стремительного карьерного взлета при Зеленском, говорят, что этот деятель вряд ли имел высокие шансы попасть так высоко при любых других обстоятельствах.

«Еще в 2019 году, как утверждают влиятельные политические собеседники, Чернышов ходил  «от стенки до стенки в Офисе президента» и мог «часами ждать в приемных даже не у президента, Богдана или Ермака, а у их заместителей», – пишет  «УП».

Именно Миндич посоветовал Зеленскому Чернышова как  «хорошего парня», а жена Чернышова начала активно дружить с женой диктатора.

«Они кумовья. Это все знают. Первая леди крестила дочь Чернышевых. Они постоянно проводили семьями время вместе», – говорит один из влиятельных украинских политиков.

Фото совместного семейного вечера с участием Чернышева и Зеленского фигурировало в материалах обвинения.

«УП» утверждает, что политический кризис, спровоцированный системным разворовыванием государственного бюджета со стороны ближайших друзей Зеленского, уже обсуждается в окружении президента Дональда Трампа.

Кроме того, ФБР расследует причастность Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана (оба выехали с Украины, сейчас в Израиле) к отмыванию денег.

«По состоянию на сейчас более чем через сутки после начала операции НАБУ и САП уже есть реакция президента, который анонсировал санкции в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. Правда, как эти санкции ударят по фигурантам, если все  «заработки» преступной группы были неофициальными и через подставных лиц? Также глава государства отметил необходимость отставок [министра юстиции] Галущенко и  [министра энергетики] Гринчук.

Но открытым до сих пор остаются вопросы, каким образом люди Миндича оказывались на руководящих должностях в министерствах, государственных предприятиях и других официальных учреждениях, работая там годами? Почему такое явление как  «Миндич» вообще стало возможным? Сколько еще материалов и записей не обнародовано НАБУ и САП? Каким было коррупционное влияние друзей президента на государство? И кем на самом деле был Миндич – главным или всего лишь кошельком?», – задается вопросами автор.

Примечательно, что обнародованные материалы свидетельствуют: Зеленский звонил на тот момент занимавшему должность министра энергетики Галущенко после личного сообщения Миндича.

