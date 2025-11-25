К февралю Россия может повторить бросок на Киев – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия, вполне вероятно, уже в феврале следующего года может начать новое наступление на Киев или по крайней мере сформировать резервы для этого.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашкребут, возьмут и так далее, то из подготовленных внутри России, создать где-то 150-тысячную группировку на Киевском направлении – это само по себе очень серьезная угроза, которая, даже если она не перейдет в государственную границу, станет супер фактором на тех же переговорах. Плюс паника, плюс давление политическое и так далее, и общественное, и в случае необходимости они могут пойти на Киев, как последний аргумент для проламывания украинской позиции на переговорах…», – рассуждал он.