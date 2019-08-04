К истерике из-за поставки русской бронетехники в Сербию присоединились США

04.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Безвозмездная передача довольно скромной партии российской бронетехники для армии Сербии вызвала нервную реакцию не только албанских сепаратистов в Косово, но и их американских покровителей.

«Поставка российской бронетехники в Сербию является свидетельством стремления России создать нестабильность на Балканах», – сказал генерал-лейтенант Франклин Бен Ходжес, бывший главнокомандующий сухопутных войск США в Европе.

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«Более чем очевидно, что они не заинтересованы в том, чтобы помочь Сербии и ее соседям найти мирное решение проблемы», – цитирует американского генерала сербское издание Informer.

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить интеграцию Сербии в ЕС, несмотря на пожелания «миллионов сербских граждан».

На уходящей неделе десять российских бронетранспортеров, подаренных сербской армии, прибыли в город Ниш на юге страны.

Сербский президент Александр Вучич на церемонии встречи российской бронетехники

Их транспортировка через реку Дунай была изначально заблокирована Румынией, членом Европейского Союза и НАТО, по причине санкций ЕС, наложенных на Россию в связи с «аннексией» Крыма.

Как стало известно впоследствии, российская техника прибыла в Сербию через Венгрию, власти которой объяснили свое согласие тем, что их перевозили гражданские, а не военные самолеты.

«Я надеюсь, что Венгрия, важный член НАТО и Европейского союза, организации, основанной на идеалах либеральной демократии, которой она очень сильно помогла, поможет России согласиться выполнять обязательства, которые должен выполнять каждый ответственный член международного сообщества», – прокомментировал Ходжес.

«Россия постоянно нарушает международное право в Черноморском регионе. Венгрия может быть сильным сторонником мира, если она отвергнет попытки Российской Федерации вклиниться между нами», – отметил американский генерал.

При этом ранее руководство НАТО официально заявляло, что Североатлантический союз полностью уважает суверенное право всех государств, включая Сербию, выбирать, с кем заключать политические соглашения и договоренности в области безопасности.

Страшно представить, какая реакция последует от заокеанских «партнеров» – ведь своей очереди на доставку в Сербию ожидает еще 20 подобных машин БРДМ-2 и 30 модернизированных танков Т-72.