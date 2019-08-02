Паника в Косово: Вучич с Путиным готовят разгром албанских сепаратистов

02.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Доставка в Сербию партии российской бронетехники, которая была осуществлена вопреки противодействию Румынии, вызвала настоящий переполох в СМИ незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами Косово. Местные издания дотошно изучают все детали церемонии встречи первой партии БРДМ из России, состоявшейся при участии сербского президента Александра Вучича и нового посла РФ Александра Боцан-Харченко, которого уже окрестили «главным специалистом Путина по Балканам».

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«Россия передала Сербии военные транспортные средства, ставя под угрозу безопасность в регионе», – пишет приштинская ежедневная «Экспресс Газета» в своем материале под названием «Российское вооружение Сербии беспокоит Косово».

«Сербия снова превращается в маленькую Россию, и это беспокоит регион», – цитирует издание слова «заместителя министра обороны» Косово Бурима Рамадани.

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«Ориентация и вооружение Сербии российской техникой направлены на то, чтобы поставить под угрозу все Балканы и, в то же время, представляет собой ответные действия России и Сербии против НАТО и мировых демократий», – верноподданически рапортует албанский сепаратист своим американским хозяевам.

«Прочный мир в регионе будет достигнут только тогда, когда каждая страна вступит в НАТО», – делает вывод Рамадани, добавляя, что «ни одно государство не должно быть малой Россией».

«Присутствие и расширение НАТО в Хорватии, Албании, Черногории, а теперь и в Северной Македонии помогли региональному миру и безопасности», – уверяет он.

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Ежедневная газета «Коха диторе» публикует материал под почти идентичным заголовком – «Российское оружие Сербии беспокоит Косово». Издание подчеркивает, что что «контингент вооружений, который Сербия получила от России, не остался без ответа в Косово».

Эта газета также сообщает о заявлении Бурима Рамадани о том, что поставки бронетехники «возвращают Сербию в Малороссию», и это, якобы, «беспокоит весь регион».

«Коха» также опубликовала высказывание бывшего члена террористической «Освободительной Армии Косово» Энвера Дуголи.

«Сербия все активнее вооружается современным оборудованием и оружием, которое она иногда получает в подарок от России, а иногда покупает. Даже несмотря на противодействие НАТО, Сербия не остановилась. Президент Вучич сказал, что это тяжелое оружие служит для защиты Сербии. Кто угрожает этой стране? Что известно и видно, так это то, что ей не только не угрожают, но и даже ласково относятся. Сербия не была наказана за войны, которые она вела в Словении, Хорватии, БиГ и совсем недавно в Косово, когда совершила геноцид и жестокие преступления, особенно в Боснии и Герцеговине и Косово», – сокрушается Дуголи.

По его словам, вооружение армии Сербии продолжается только с одной целью: «Возвращение потерянных территорий, которое они считают сегодня своими, включив их в Конституцию, как в случае с Косово».

«Действуем ли мы ответственно? Без сомнения, я говорю нет! Вместо того, чтобы строить честную оборонную политику с Албанией, мы приняли три закона, которые наделяют Силы безопасности Косово полномочиями защищать его суверенитет. Прошел почти год с тех пор, как изменилась миссия, и до сих пор нет прогресса в поставках нового оружия и оборудования. Все это происходит потому, что нет желания создать настоящую армию. Пока мы имеем дело с такими банальными вещами, мы будем содействовать гонке в вооружении Сербии или «обороне», как называет это Вучич», – добавил участник террористической группировки косоваров.