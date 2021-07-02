02.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Львов, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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К коренным народам можно добавить гуцулов и лемков, но только не русских – Дроздов

Новости УкраиныУкраинскому парламенту, возможно, когда-нибудь стоит рассмотреть вопрос о признании гуцулов, лемков и других этносов...

Украинскому парламенту, возможно, когда-нибудь стоит рассмотреть вопрос о признании гуцулов, лемков и других этносов коренными народами Украины. Однако русские в этот список не должны попасть никогда.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил журналист и патологический русофоб, бандеровский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это опухлое кремлёвское чучело не может никак смириться с тем, что русские на Украине являются всего лишь нацменьшинством. Это и законодательно, и исторически, и понятийно, и культурно, и институционально, и так далее.

Поэтому здесь, безусловно, никаких вариантов быть не может – коренными народами Украины являются те, которые перечислены в этом законопроекте», – сказал он.

При этом Дроздов напомнил, что, согласно данному закону, ни гуцулы, ни лемки, ни другие исконные этносы Украины не числятся. И, возможно, когда-нибудь украинским политикам следует этот момент пересмотреть.

«Но сейчас об этом нет речи. Мы говорим о законопроекте, который есть», – добавил националист.

Также русофоб подчеркнул, что вносить русских в список коренных народов Украины нельзя никогда и ни под каким предлогом.

«Я целиком и полностью стою на позиции, что слово «россиянин» на пушеный выстрел не должно стоять в списке коренных народов. Это аксиома, об этом даже не следует спорить», – резюмировал экстремист.

Напомним, в принятом накануне Верховной радой законопроекте коренными народами Украины признаются только три крымских этноса – крымские татары, караимы и крымчаки.

По мнению экспертов, данный закон не соответствует Конституции Украины, дискриминирует и оскорбляет представителей многочисленных этносов, а также является сугубо популистским – ведь Киев не контролирует Крым, а значит, выполнять прописанные в документе обязательства не придётся.

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