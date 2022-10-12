К Крымскому мосту подгоняют строительные краны для восстановления
В Крымскому мосту прибывают строительные краны для восстановительных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, вчера это сделать не удалось из-за шторма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня погода нам помогает.
Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня.
Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники», – сообщил вице-премьер.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту планируется организовать к 16 октября. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев.
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