К Крымскому мосту подгоняют строительные краны для восстановления

12.10.2022  15:08 (Мск), Керчь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


В Крымскому мосту прибывают строительные краны для восстановительных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, вчера это сделать не удалось из-за шторма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крымскому мосту прибывают строительные краны для восстановительных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По...

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«Сегодня погода нам помогает.

Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня.

Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники», – сообщил вице-премьер.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту планируется организовать к 16 октября. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируется закончить в течение полутора месяцев.

 

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