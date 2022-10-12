К Крымскому мосту подгоняют строительные краны для восстановления

В Крымскому мосту прибывают строительные краны для восстановительных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, вчера это сделать не удалось из-за шторма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сегодня погода нам помогает.

Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня.

Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники», – сообщил вице-премьер.