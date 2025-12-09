К лету получим условия по сдаче ещё трех областей – украинский эксперт
Украине нужно осознать свои нынешние реальные позиции в переговорах, иначе к лету речь может зайти о потерях еще трех областей.
Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт отмечает негативную тенденцию на фронте для ВСУ и постоянное отступление.
«К лету нас ждут серьезные проблемы, есть очень большой риск обвала на фронте со всеми вытекающими последствиями. И тогда, как знать, – да, сегодня мы не хотим вести речь о пяти областях, но дай Бог, чтобы к ним не добавилось еще три», – переживал он.
«К сожалению, ситуация на фронте совсем не радужная. Если бы фронт стоял, был позиционный тупик, который мы наблюдали в 23-м году, или наоборот, украинские войска наступали, то это – совершенно иная ситуация.
Но сейчас положение дел на фронте должно диктовать и позицию в переговорах», – заключил Золотарев.
