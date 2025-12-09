К лету получим условия по сдаче ещё трех областей – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно осознать свои нынешние реальные позиции в переговорах, иначе к лету речь может зайти о потерях еще трех областей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт отмечает негативную тенденцию на фронте для ВСУ и постоянное отступление.

«К лету нас ждут серьезные проблемы, есть очень большой риск обвала на фронте со всеми вытекающими последствиями. И тогда, как знать, – да, сегодня мы не хотим вести речь о пяти областях, но дай Бог, чтобы к ним не добавилось еще три», – переживал он.