К нацистскому славословию Зеленского присоединились тягнибоковцы

05.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Указ о запрете эфирного вещания ряда украинских телеканалов, подписанный президентом Владимиром Зеленским, еще не делает из него националиста.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бывший вице-спикер Верховной рады, член ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кошулинский не поверил, что Зеленский закрыл телеканалы из-за русофобии, но все равно счел его решение благоприятным для Украины.

«Наконец-то, называется. Сколько кричали-кричали, наконец-то. Националист ли Зеленский? Да конечно же нет! Это так же, как Кучма националист. Такая же технология была. Выгодно. Да мне все равно, какая мотивация у Зеленского, честно. Если он это сделал – слава богу, для Украины это хорошо. Все, что хорошо для Украины – слава богу!

И какая мотивация – борется ли он за рейтинг собственный или за электоральную нишу, или его Байден поддержал в этом – мне как украинцу все равно. Главное, что это произошло. Это давно нужно было сделать. И, значит, это можно было делать. Указом президента – супер, есть инструмент, есть механизм, нужно делать. Никогда Зеленский не будет националистом, он не исповедует этой идеологии, это не его ценности. Но мы говорим сегодня не о направления идеологические – мы говорим, что для Украины кровь из носа [важно]», – заявил Кошулинский.

Напомним, ранее решение Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, ZiK и 112 похвалил основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош и положительно оценили неонацисты из Национального корпуса.