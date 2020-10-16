«К нам не прислушались, теперь получайте» – МИД РФ пригрозил ЕС ответом

16.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Введённые ЕС антироссийские санкции из-за отравления блогера Алексея Навального безосновательны и абсурдны и не останутся без должной реакции со стороны Москвы.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За минувшие сутки Евросоюз разродился целым рядом санкционных решений в отношении российских граждан и юридических лиц. Помимо ранее анонсированных шагов в связи с так называемой попыткой отравления Навального, объявлено о введении ограничений за якобы причастность к дестабилизации ситуации в Ливии, включая нарушение эмбарго ООН на поставки вооружений в эту страну.

Разъяснения Евросоюза, приведенные в качестве обоснования этих решений, не просто не выдерживают никакой критики, а находятся на грани абсурда. О каких-либо реальных доказательствах, естественно, речи не идет. Попытки же ЕС использовать авторитет ООН для прикрытия своих неблаговидных политических целей считаем абсолютно недопустимыми», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в Европе не прислушались к предупреждениям Москвы, и теперь Россия вынуждена адекватно отреагировать на принятые санкции.

«Неоднократно предупреждали наших коллег в Брюсселе и в других европейских столицах, что навязчивое стремление Евросоюза возложить ответственность за ситуацию с Навальным на российскую сторону станет «лакмусовой бумажкой» для наших дальнейших отношений с ЕС. С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались. Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции.

В очередной раз призываем Евросоюз вернуться в международно-правовое поле, перестать делить государства на «достойные» и «недостойные» статуса геополитического партнера, сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации в конъюнктурных целях», – резюмировала представитель МИД РФ.