К неудовольствию бошняков Загреб назвал лидера боснийских сербов партнером хорватов

Президент Хорватии Зоран Миланович уничижительно отозвался о лидере хорватских сербов Милораде Пуповаце, но при этом дал позитивную оценку лидеру боснийских сербов Милораду Додику.

Это высказывание Милановича взывало негативную ответную реакцию в Сараево.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе награждения боснийского кардинала Винко Пулича за «исключительный вклад в сохранении хорватской идентичности» (архиепископ Врхбосны ежегодно, вопреки возмущению бошнякской и сербской общественности организует поминовение в БиГ расстрелянных партизанами в 1945 году нацистов-усташей), местный журналист спросил президента Хорватии о его отношении к участию лидера хорватских сербов Милорада Пуповаца в торжественных мероприятиях в честь Дня Республики Сербской в Баня-Луке.

Тот факт, что председатель Сербского народного вече Хорватии, депутат хорватского Сабора, член парламентского большинства лично поздравил РС с 30-детием, спровоцировало бурю негативных откликов в хорватском обществе.

«Это не имеет значения, потому что Пуповац не представляет никого, кроме горстки своих дружков, хотя и является частью власти в Хорватии, – сказал Миланович. – Республика Сербская, то есть Додик – наш партнер во всем происходящем [в БиГ]. Кто этого не понимает, тот либо не понимает, либо предвзят@

«Милорад Додик является хорватским партнером в БиГ, и проблему хорватских голосов, подавляемых более многочисленными бошняками не решить без сербов. Мы не видим, чтобы сербская политика создавала проблемы для хорватов. Без сербов в БиГ мы не решим нашу проблему, если нас это волнует, а меня это волнует. Очевидно, что для некоторых этого недостаточно», – добавил хорватский президент.

Говоря о хорватской «проблеме», он затронул беспокоящую боснийских хорватов, насильно объединенных Западом с бошняками в единую Федерацию БиГ, ситуацию, когда они не могут провести своих представителей в органы власти, поскольку благодаря численному перевесу бошняки проводят своих. В том числе и нынешнего слугу сараевского режима, не признаваемого своим хорватской общиной, «хорватского» члена Президиума БиГ Желько Комшича.

Последний дал собственный ответ на слова Зорана Милановича, сказав, что Милорад Додик с его «планом разрушения государства» остается на плаву только благодаря «антицивилизационным требованиям Хорватского Демократического Содружества (HDZ) БиГ [ведущей партии боснийских хорватов и ее лидера Драган Чивича] по изменению в избирательное законодательство» [предполагающее сохранение этнической пропорциональности].

«Принятие требований HDZ не означает ничего, кроме как уничтожение не только европейских, но, что более важно, натовских перспектив БиГ. Именно поэтому Россия может с удовольствием потереть руки, и, таким образом, еще больше укрепить сепаратистскую политику Додика. Экстремизм и насилие Додика – это результат той этнически-тоталитарной системы, которая красной строкой проходит в политике Човича. Когда Миланович говорит о человеке из черного списка Госдепартамента США, как о партнере Хорватии в Боснии и Герцеговине, ему, к сожалению, можно верить», – заявил Комшич.

На заглавном фото: Зоран Миланович и Милорад Додик.