Сараево возмущено участием официальных представителей Сербии, РФ и Китая в торжествах Республики Сербской

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Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович направила ноты протеста в посольства России, Сербии и Китая из-за присутствия дипломатов этих стран на состоявшихся накануне торжествах в честь празднования Дня Республики Сербской.

В Сараево считают, что тем самым дипломаты «грубо вмешались во внутренние дела страны».

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В тексте ноты Туркович сослалась на решение Конституционного суда БиГ (в этом органе доминируют бошняки и иностранцы) о признании празднования Дня Республики Сербской «неконституционным», и, следовательно, подлежащим запрету.

«Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины желает обратить внимание на тот факт, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины решением, опубликованным в Официальном вестнике БиГ № 30/19, объявил 9 января, как официальный день образования энтитета Республика Сербская, неконституционным, – говорится в документе. – В связи с этим Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины выражает протест против присутствия представителей посольств на церемониях в честь 9 января, состоявшихся 8 и 9 января 2022 года в Баня-Луке, которые представляют собой действие, противоречащие вышеуказанному постановлению Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Министерство иностранных дел также хочет подчеркнуть позицию, что неуважение к институтам Боснии и Герцеговины и вердикту Конституционного суда Боснии и Герцеговины представляет собой акт грубого вмешательства во внутренние дела Боснии и Герцеговины. Министерство вынуждено резко осудить такое поведение, способное нарушить дружеские отношения».

Представители сербской общины назвали протесты Сараево никчемными.

«Политическое Сараево явно переигрывает, когда считает, что может иметь какое-либо влияние на международную политику Сербии, России и Китая в БиГ, – заявила делегат от сербского народа в Палате народов Парламентской скупщины БиГ Душанка Майкич. – К общему возмущению, которое поднялось в эти дни из политического Сараево против празднования Дня Республики Сербской 9 января, мы видим, что к нему присоединилась министр от Партии Демократического Действия (SDA – самой влиятельной фундаменталистской бошнякской партии – ред.) Бисера Туркович, которая давно не соблюдает предусмотренные законодательством компетенции собственного МИД и работает исключительно по приказам, поступающим из штаб-квартиры SDA».

В свою очередь министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, присутствовавший на торжествах в Баня-Луке, отметил, что нота протеста из Сараево, направленная в посольства Сербии, России и Китая в БиГ в связи с присутствием их представителей на праздновании Дня Республики Сербской, является чистым высокомерием.

«Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик сказал одну хорошую фразу во время своего выступления на торжестве. Он сказал, обращаясь к Сараево: «Я не понимаю, почему иностранцы вам так милее, чем мы, живущие с вами». Теперь и русские, и китайцы узнают от Сараево, как им впредь поступать. Представьте себе сербов, посылающих ноту протеста американцам или англичанам за то, что они приехали в День памяти в Сараево, что не особо радует нас, но это их право. Республика Сербская создана 9 января, и это факт. А что, если Конституционный суд БиГ примет решение, что Рождество не 7 января?», – прокомментировал ситуацию «Пинк ТВ» министр внутренних дел Сербии.