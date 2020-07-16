К осени Украина останется без электричества – эксперт

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Министерство энергетики Украины умышленно разрушает атомную отрасль, из-за чего страна к наступлению осенне-зимнего периода останется без электроэнергии.

Об этом в эфире Youtube-канала заявил эксперт по атомной энергетике Владимир Бортников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выхода из кризиса нет, может случиться так, что к наступлению осенне-зимнего периода страна останется без электроэнергии. Об этом вслух говорит компания «НАЕК Енергоатом».

Это случится, когда на электростанциях не будет проведена ремонтная кампания и не будет проведена перегрузка топлива.

В Министерстве энергетики это понимают, и есть подозрения, что делают это умышленно. Украина скатится к тому, что по всей стране будут веерные отключения, когда блоки на АЭС будут останавливаться на перегрузку», – отметил он.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что износ основных фондов коммунального хозяйства, промышленности и энергетики достиг критического уровня. Денег на их обновление нет, а экономическая ситуация в стране ухудшается.