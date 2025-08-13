К приезду Путина на Аляске готовят большой заукраинский митинг

К саммиту на Аляске готовится масштабная протестная акция в поддержку Украины.

Об этом в эфире Times Radio заявил сенатор-демократ от Аляски Билл Величковски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что по меркам Аляски это будет довольно масштабная акция протеста, потому что люди недовольны этим вторжением и недовольны президентом Трампом. Многие его действия и политика нанесли ущерб Аляске…

Так что оба президента, можно сказать, встретят здесь «теплый прием». Люди недовольны российской агрессией и недовольны президентом Трампом. Так что вы увидите протесты по обоим этим поводам», – заявил Величковски.