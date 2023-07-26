К соратнику и бизнес-партнеру Зеленского нагрянули с обыском и уголовным делом

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Неприятности заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от правящей партии Юрий Аристова, застуканного на дорогом мальдивском курорте, продолжаются.

Так, сегодня в его квартире прошел обыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора», о чем сообщила пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности и ГБР [Государственное бюро расследований] проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу, во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане. Возбуждено уголовное производство по действующему заместителю председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки», – говорится в сообщении.

Там подтвердили ранее обнародованную информацию, что в июле депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

«По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны «служебной командировки» народного избранника. Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось», – добавил в украинской спецслужбе.

Дома у депутата обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Начато уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог), кроме того, проверяются контакты политика в период его пребывания за границей.

«Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны», – добавил в СБУ.

Напомним, что до избрания в Раду Аристов был партнером нынешнего президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.