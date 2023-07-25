Отвечающий за безопасность бизнес-партнер Зеленского вляпался в мальдивский скандал

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На Украине разразился очередной громкий скандал, связанный с окружением президента Владимира Зеленского.

Так, 48-летний заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от правящей партии Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итхаафуши (Мальдивы». Об этом журналистам стало известно из собственных источников.

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Об этом сообщает издающийся на западные гранты проект «Слидство.инфо».

Журналисты позвонили в отель, и там подтвердили, что Аристов проживал у них, но уже выехал.

Отмечается, что курорт насчитывает 119 вилл для «уникального и незабываемого отдыха». Стоимость проживания на двоих за одну ночь здесь варьируется от 100 тысяч гривен (более 2500 долларов) до 323 тысяч гривен. Есть вилла по цене более миллиона гривен за ночь.

При этом сам Аристов не стал отвечать на звонок журналистов. Вместо него перезвонила пресс-секретарь и попросила оформить запрос.

«Отметим, что 7 июля на своей странице в Facebook Юрий Аристов публиковал снимки из Вильнюса (Литва). Туда он, возможно, ездил с дипломатической миссией. Об этом свидетельствует подпись под фотографиями: «В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии», – пишет «Слидство.инфо».

Примечательно, что в январе 2023-го Зеленский напомнил об условиях выезда за границу чиновников или депутатов.

«Тогда Зеленский подчеркнул, что любой выезд нардепов за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО. До избрания в Верховную Раду Юрий Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов», – говорится в статье.

На скандал отреагировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он сообщил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Ариствоа во фракции и запросил все его командировочные документы.

«В случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата», – добавил Арахамия.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук назвал Аристова не только бизнес-партнером президента, но «бизнес-партнером корпорации убийц».