«К сожалению, они не остановятся», – США утвердили агрессивный план на два года

Максим Столяров.  
15.01.2026 10:28
  (Мск) , Москва
Военный бюджет США на ближайшие два года уже сверстан из расчета на агрессивную внешнеполитическую линию.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завкафедрой мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас они набрали темп, они запланировали бюджеты на 2027 год под войну, они распланировали регионы под установление своего контроля, либо под зону наказания – как они это видят.

Они раскручивают свою военную машину не для того чтобы её резко сейчас остановить. Вопрос о том, что будет за рамками этого периода? Я рассчитываю, 2−3 года», – сказал выступающий.

Такая линия будет продолжаться, пока американцы не «обожгутся».

«Пока США где-то не обожгутся на чём-то, не получат ответ нерасчётный, либо внутриполитическая ситуация в этой стране покажет, что ситуация меняется, – к сожалению, они не остановятся», – сказал Сидоров.

