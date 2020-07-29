«К зиме Украине будет трындец» – Соскин

29.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не принял программу своего правительства в установленные Конституцией сроки, а значит обязан уйти в отставку.

Об этом в эфире YouTube-канале «UkrLife.TV» директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шмыгаль не смог принять программу своего правительства, значит он должен автоматом подать в отставку, по Конституции он не имеет права находиться во главе правительства. Он должен быть врио премьер-министром, но ни один болван в Верховной раде про это не говорит, ни одна политическая партия, ни общественные деятели, защитники и так далее.

Но вместе с тем чрезвычайное положение и штрафы они могут вводить, они же нарушили Конституцию, Конституционный суд почему молчит про это? Вот в Чехии Конституционный суд принял решение, что масочный режим и все ограничения – незаконны», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что украинское руководство не только многократно нарушает Конституцию, но и ведёт свою страну в экономическую и социальную пропасть.

«Незаконен чрезвычайный режим, незаконен масочный режим, незаконны ограничения передвижения людей, незаконна социальная дистанция – всё незаконно! Это все попрание Хартии по правам человека, это попрание украинской Конституции. Но все молчат, всех перепугала Сцила. А почему вы про Харибду не думаете, что к зиме всем трындец будет, что денег обслуживать внутренний и внешний государственный долги в стране нет, что просто включён уже печатный станок, что увеличена денежная масса на 15 процентов», – отметил Соскин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинская власть может решить воспользоваться второй волной коронавируса, чтобы задавить протестную активность перед местными выборами.