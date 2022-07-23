Каббаллист-недоучка. Как проклятие, адресованное Путину, обрушиллсь на самого Корбана

Новости Украины

Странный инфовброс через киевское информагентство УНН о якобы подписанном Зеленским указе о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и ряда других менее известных персон частично оказался правдой. Во всяком случае, в той части, которая касается Геннадия Корбана – днепропетровского политика и бизнесмена, главы Штаба теробороны Днепропетровской области.

Запрещенный на Украине интернет-сайт «Страна», которым руководит близкая знакомая Корбана и его бывшая пиарщица Светлана Крюкова, опубликовал видео инцидента на одном из погранпереходов – Корбана не пустили на Украину из Европы, выдав ему бумажку, из которой следует, что с точки зрения украинского государства он – лицо без гражданства. Препирательство с участием адвоката результата не дало – украинская пограничница была вежлива, но непреклонна.

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Более того, как пожаловался сам Корбан, его не только не пустили на Украину «к семье и больной матери», но и отобрали украинский загранпаспорт под тем предлогом, что документ просрочен.

«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дії», никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу».

Впрочем, как указывает хорошо знающий Корбана экс-днепропетровец Царев:

«Геннадий лукавит. У него есть паспорт гражданина Израиля, куда он может благополучно вернуться. Дом в хорошем месте. Причем рядом с Коломойским. У Коломойского только дом на первой линии, а у Корбана на второй от моря».

Политический партнер Корбана и мэр Днепропетровская Филатов отозвался на проблемы друга короткой записью в фейсбуке: мол, подлая и мелкая месть центральной власти. Впрочем, в соцсети Филатову быстро напомнили его же слова весны 2014 года в отношении тогдашних лидеров мятежного Донбасса:

«Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом…».

Как говорится, Бог не фраер: в 2014-м ты даёшь обещания и гарантии, а в 2022-м их дают тебе. С таким же, видимо, результатом.

Ситуация становится еще более смешной, если вспомнить недавние угрозы Корбана применить ритуал каббалистического проклятия в отношении российского президента: «Путин, ещё раз ударишь по Днепру, получишь в ответ ПУЛЬСА ДЕ-НУРА!». Неизвестно, осуществил ли Корбан свои угрозы, нашел ли каббалиста подходящего уровня, провел ли тот мистический обряд, но в итоге, по закону бумеранга, гнев небесного суда обрушился не на голову Путина, а на голову самого Корбана. Дав повод тому же Цареву всласть оттоптаться на незадачливом недруге:

«Пожалуй, Корбан поторопился анонсировать каббалистический ритуал по проклятию Путина. Ему теперь проклятие «Пульса де-нура» надо против Зеленского организовывать. К тому же проклятие, по описанию, действует только против еврея. На Зеленского подействует точно».

Если же говорить о юридической стороне дела, то, с одной стороны, процедура лишения гражданства украинским законодательством вообще не предусмотрена. Кроме случаев, когда само гражданство дано человеку с нарушениями. Например, если на момент получения украинского гражданства он имел гражданство третьих стран и не отказался от него. Собственно, на этом основании строились известные указы Порошенко, отобравшего паспорта у Саакашвили и экс-нардепов Артеменко и Онищенко

Но в этом же моменте кроется и ответ на случившееся с Корбаном. Если он действительно имеет израильский паспорт (а, как говорят знающие люди, он его имеет) и об этом точно известно на Банковой, то в случае попытки обжаловать указ Зеленского в суде, этот момент обязательно всплывет.

Никто не может лишить гражданства, если оно у человека единственное. А если специальные службы узнали о том, что у «клиента» имеется другое, то украинский паспорт могут и отобрать.

Если кто забыл, напомню, несмотря на идущие разговоры о легализации двойного гражданства для всех, кроме россиян, наличие двух-трех-четырех паспортов в широких штанинах по сегодняшнему украинскому закону – серьезное правонарушение.

Теперь такой вопрос, а зачем Банковой вот это все? Если в ситуации с гипотетическим лишением гражданства Коломойского просматривается четкая логика – вывести его из-под действия закона об олигархах, сохранив за ним владение и контроль над медиа и прочими активами в стране, то в отношении Корбана такая логика не работает.

Зеленскому нет никакого смысла спасать Корбана – они побили горшки еще пару лет назад и притом, основательно. Как и Корбан с Коломойским – до того. Развод вышел и экономическим, и медийным, и даже политическим: теперь у каждой из сторон свои партийные проекты: у Зеленского – «Слуги», у Коломойского – «За майбутне», а у Корбана с Филатовым – «Пропозиция». Причем, две последние структуры на региональном уровне друг с другом в жестком конфликте.

В связи с проблемами Корбана вызывает интерес еще и такой вопрос: кто же теперь будет руководить областным Штабом Днепропетровской ТРо? Эдак прифронтовая область окажется без защиты в ответственный момент. Может, на это и расчет? В том смысле, что поручать оборону стратегического региона человеку, который может вести двойную игру. Корбан ведь из таких, которым ничего не стоит на внутреннюю аудиторию публично говорить одно, а русским и непублично – совсем другое обещать. В обмен на некие плюшки, конечно.

И главное – что мешало избавиться от Корбана подобным образом три месяца назад, или полгода назад? Вряд ли у Зеленского тогда не знали о наличии у Корбана иных паспортов. Вполне возможно, что мы видим анонсированное на днях секретарем СНБО Даниловым продолжение зачистки политических противников центральной власти. Может быть, с прицелом на возможную осенне-зимнюю политическую нестабильность. Так сказать, зачистка поля впрок.

Ответы на все эти вопросы мы получим, глядя на поведение Корбана и аффилированных с ним структур в ближайшие недели и месяцы.