«Кадровая политика Зе-команды – это мерзость и шизофрения» – дипломат

01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ситуация вокруг увольнения представителя украинской делегации в ТКГ, первого премьера Украины Витольда Фокина обнажила всю мерзость и абсурдность подхода команды президента Зеленского к кадровым вопросам.

Об этом в интервью «Apostrophe TV» заявил экс-директор политического департамента МИД Украины Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас А – хаос в госуправлении, Б – шизофрения в публичной дискуссии. Как можно пригласить и уволить человека, за сколько там, месяц или полтора? Быть шокированным – он же не изменял свои взгляды, вот, «месяц говорил одно, сейчас другое». То есть, его пригласили, даже не поговорив и не узнав про его позицию.

Его позиция – это то, с чем выбирали президента Зеленского на выборах, а президент Зеленский говорил что-то другое? Какая разница между тем, что говорит Фокин и тем, что говорил Зеленский? Что случилось? Такое впечатление, что хаос в кадровых назначениях – это одна черта этих кадровых назначений.

Ой, что-то надо закрыть, а потом получается кого-то привели, кого-то познакомили, другие назначения, которые происходят абсолютно хаотичные, людей назначают не потому, что у них есть видение, видение, которое совпадает с видением президента, стратегия, тактика достижения тех или иных целей. Их просто назначают, чтобы закрыть дырку, а потом, когда они начинают говорить – ой, какой шок!

Причем шок не потому, что он это говорит, а потому – что начинается крик в Facebook, крик в СМИ, и для того, чтобы успокоить этот крик, его увольняют. Как для меня, с морально-этической точки зрения – это мерзко, то, что сделали с паном Фокиным», – заявил Филипчук.

«Затравили, уволили, причем заявление пана Ермака, который его всё-таки пригласил, а потом уволил, это заявление пана Порошенко. Я бы не удивился, если бы Порошенко такое сказал, но читать, когда глава Офиса президента, который шёл с такими же лозунгами на выборы, дальше увольняет его через суд, из-за того что он не видит войны?» – возмутился дипломат.

Он подчеркнул, что война – это правовое состояние, которое характеризует отношения между государствами и имеет определенные признаки.

«Начнем с того, что война должна быть зафиксирована юридическим документом. У нас объявлено военное положение? Если у нас война, а не объявлено военное положение, то, пан президент, тогда это преступление – то, что вы считаете, что у нас война и пребываете одновременно с этим в мирном переговорном процессе.

Какие мирные переговоры, когда у нас война? У нас либо война, либо мирный переговорный процесс, или «Минск» – это что? Мы уже пять лет в мирном переговорном процессе, а его увольняют, потому что он говорит, что у нас нет войны», – недоумевает Филипчук.