Кадровый шторм в Киеве: Уцелеют ли главные столпы Зе-режима

На Украине пошла кадровая чехарда, о которой в кулуарах в режиме анонса говорили практически всю последнюю неделю. На момент, когда пишутся эти строки, свои должности потеряли пять глав облгосадминистраций, замминистра обороны, двое замминистров в Минрегионразвитии, один – в Минсоцполитики, один замгенпрокурора и, как вишенка на торте, – замглавы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко. Последний пока что является самым высокопоставленным из нынешней череды отставников.

Кирилл Тимошенко на заявлении об отставке нарисовал сердечко

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Украинские СМИ судачат, что эти увольнения – не последние, и вскоре своих должностей якобы лишатся министр молодежи и спорта Гутцайт, а также министр стратегических отраслей промышленности Рябикин. Под вопросом – глава Минэнерго Герман Галущенко. В зону риска якобы попали даже сам всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер Шмыгаль и глава минобороны Резников.

Кто-то из отставников, как например, бывший днепропетровский губер Резниченко, подал заявление на увольнение сам, в отношении остальных речь идет об увольнении по соглашению сторон. А еще кто-то, как замминистра развития общин Иван Лукеря вообще заявил, что решение об отставке принял еще в начале года, и это никак не связано с нынешним скандалом, но «по мере политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление».

При этом, показательно, что в большинстве случаев речь не идет об отправке проштрафившихся на плаху или под суд, а всего лишь о перетасовке кадров по вертикали.

Так, в отношении зама Ермака Кирилла Тимошенко говорили, что ему якобы будет предложена должность главы не то подконтрольной Украине части Херсонской области, не то место днепропетровского губера. Последнее представляется фантастически маловероятным, так как сам он из Днепропетровска и имеет там массу связей, в свете чего его ссылка на малую родину выглядела бы примерно как допуск козла в огород.

Уже в самый последний момент появилась информация о том, что Тимошенко не предложили на Банковой никой должности взамен.

Формальным поводом и фоном для нынешней кадровой чистки стал коррупционный скандал с откатами на госзакупках по обеспечению ВСУ.

Грантоедские СМИ обвинили резниковское Минобороны в закупке продуктов для военных в разы дороже, чем их можно приобрести в розничной торговле. Для понимания масштабов: чиновники Минобороны на контрактах по завышенным ценам украли примерно 70% годовой помощи фонда «Вернись Живым», заявил глава этой волонтерской организации Тарас Чмут.

При этом само ведомство Алексея Резникова активно отбрехивается от наездов и все отрицает. На сайте министерства эти обвинения названы «безосновательными».

Пока что в ходе кадровых перестановок единственным реально пострадавшим на уровне большем, чем потеря хлебного места, стал замминистра регионального развития Лозинский, не только уволенный за взятку в размере 400 тысяч долларов, но и взятый под стражу с возможностью внесения 100 миллионов гривен залога по решению Высшего антикоррупционного суда.

Понесут ли остальные фигуранты скандальных расследований реальное наказание – пока не ясно. Тем более, что, как выяснилось, опубликованные факты – лишь верхушка айсберга, а журналисты озвучили всего один только тендер, не относящийся к военной тайне.

«А ведь Минобороны закупает не только картофель и лук по цене выше розничной в киевских супермаркетах. Если подопечные Резникова воруют на картошке, то можно ли тогда предположить, что они этого не делают на закупке ГСМ, амуниции и вооружения?» – справедливо отмечают наблюдатели в Киеве.

«Зеленский наступил-таки на мину. И у него, и у ближнего круга колоссальные проблемы. Впервые появился скандал уровня офшорного. Я все обещаю вам объяснить подробно, но памятник закачался и сильно», – намекает сидящий в Испании украинский оппозиционный блогер Шарий.

Теперь относительно версий причин происходящего на Печерских холмах кадрового землетрясения. Уже упомянутый Шарий по горячим следам сделал предположение, что все это – зачистка поля под грядущие выборы (в следующем году заканчивается первая каденция Зеленского):

«Зеленский расчищает поле под выборы. Узурпация происходит масштабно, с размахом. Экзальтированные тети, влюбленные в «лучшего президента всех времен и народов», на выборы не ходят, а голосовать за него должны не отмороженные ротозеи с Западной Европы, а украинцы. Значит надо химичить».

Есть и немало тех, кто связывает чистку с закулисной борьбой американских и английских спецслужб. Так, в частности, делает российский политолог Сергей Марков:

«Кадровая чистка Зеленского, считается, проведена по требованию США против людей Британии в администрации Зеленского. Говорят, американцам надоела наглость британских кураторов и их агентов. Британия ресурсов вкладывает в Украину мало, а командовать хочет много. И воруют же британские агенты не британские деньги, а американские. Вот их и укоротили. Заодно и Зеленскому толстый намёк, что он должен слушать главного Большого Брата больше, чем наглого младшего брата в лице Британии».

Схожая версия и у экс-депутата Верховной рады Олега Царева:

«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) — орган, который ориентирован на США. Удар направлен в первую очередь против руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения — это Великобритания. То, что мы сейчас наблюдаем — это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон».

А вот как описывает ситуацию принадлежащее экс-министру Януковича киевское издание «Вести»:

«По сути, сегодня не в такт связке Зеленский-Ермак могут говорить только три институции – мэрский корпус во главе с Кличко, армия во главе с Залужным и структуры, завязанные на американцев, – НАБУ и аффилированные с ними СМИ. Это нужно для понимания того, на каком уровне сейчас принимаются решения. Если на Банковой хотят избавиться от какого-то неугодного чиновника, Зеленский обычно об этом видео не записывает. Даже увольнения Венедиктовой и Баканова были озвучены как принятое решение, а не в качестве анонса. А это значит, что все громкие отставки пройдут, скорее всего, под внешним давлением, а не по личной инициативе Офиса».

Издание поясняет также, о каком внешнем давлении идет речь:

«Отставкам предшествовал маховик разоблачительных публикаций в американских и аффилированных с США украинских СМИ о коррупции в армии, взятках топ-чиновников и реанимации давних убийств СБУ. То есть американский след в этом процессе, запускающем серию отставок, вполне очевиден».

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев предполагает, что киевский режим сейчас пытается таким образом сбросить накопившийся негативный фидбек вокруг своей деятельности.

«Партбюро назначило Зеленскому обсуждение его персонального дела на 19-20 февраля. В Мюнхене, да. До этого момента он должен доказать любой ценой, что режим дееспособен. Цена понятна, собственно, он сейчас взносы на её уплату мобилизацией собирает. А, если нет… то «кандидатский стаж» не зачтут».

Тем не менее, профессор полагает, что «никаких корректив в их стратегию нашего полного разгрома – и политического, и военного – «наши партнёры» не вносят. Даже наоборот». И это, пожалуй, для России – самое главное.

Что же до Украины то лакмусом в этой истории станет судьба премьера Шмыгаля и министра обороны Резникова, по которым непосредственно бьет коррупционный скандал, но которые максимально удобны «серому» кардиналу Зеленского Ермаку и зависимы от него.

Если они – и сам Ермак – устоят, значит, корабль Зеленского пережил нынешний шторм, отделавшись легким испугом и сбросом незначительного балласта. Если же нет – будет повод говорить о перспективах некоей (пока что не очень ясной в плане своего формата) перезагрузки власти в Киеве.