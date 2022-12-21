Кадры, которые решают. Что не так с назначением сенаторов от новых регионов России

Итак, сделан еще один шаг в направлении практической интеграции новых регионов РФ в российское политико-правовое поле. ЛДНР, Херсонская и Запорожская области получили своих первых сенаторов в СовФеде.

«ПолитНавигатор» уже писал о бывшем руководителе Корпорации развития Крыма Дмитрии Вороне, ставшим сенатором от исполнительной власти Запорожья. И хотя акцент в той публикации был сделан на странные политические кульбиты бывшего украинского чиновника из стана «регионалов», меня же больше заинтересовало другое – Ворона родом из Донбасса, а его профессиональная деятельность и послужной список никак явным образом не связаны с Запорожским краем.

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Нет, возможно, этот достойный человек как-то неявно или подпольно помогал новым властям этого региона, однако широкой публике об этом ничего неизвестно. В сухом остатке лишь тот несомненный факт: человек, не имеющий никакого, даже формального отношения к региону, будет представлять его в СовФеде.

На этом странности кадрового отбора не заканчиваются. Одновременно стало известно о новом сенаторе от Херсонщины. Которого уже успели поздравить на своих страничках в «телеге» и врио главы региона Сальдо, и Екатерина Губарева, и ряд других известных людей. Представлять новый регион в верхней палате российского парламента будет Константин Басюк.

«Давно и хорошо знаю Константина Владимировича как эффективного управленца-государственника, профессионального антикризисного менеджера и опытного хозяйственника. Уверен, что он будет эффективно представлять интересы Херсонской области как субъекта федерации на высоком государственном уровне», – такими словами рекомендует публике нового сенатора Сальдо.

И мы, конечно же, верим губернатору на слово и не оспариваем наверняка имеющихся у назначенца многочисленных достоинств. Проблема с ним все та же, что и у Вороны – попытки выяснить отношение новоиспеченного сенатора к херсонскому региону привели нас к его официальной биографии, из которой можно узнать, что нынешний советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо имеет за плечами опыт работы с муниципальными образованиями на Дальнем Востоке, должности вице-президента ОАО «Группа Альянс», президента ЗАО «АЛЬЯНС-ПРОМ», председателя совета директоров АО «Хабаровский аэропорт». Вы спросите, где Хабаровск, а где Херсон? Резонный вопрос.

Несомненно, история СовФеда знает примеры присутствия в нем людей из большого бизнеса. Взять того же миллиардера Сулеймана Керимова, представлявшего в верхней палате Дагестан. Отличие в том, что Дагестан – родной регион Керимова, он там родился и вырос, и потому факт его представительства не вызывает никаких вопросов.

Возможно, ответ на этот вопрос кроется в истории бизнес-интересов ОАО «Группа Альянс» на Украине, куда компания зашла еще в 1999 году при Кучме, получив третий в Незалежной нефтеперерабатывающий завод ОАО «Херсоннефтепереработка», которым управляла до 2007 года, когда была вынуждена уступить контроль над предприятием. В таком случае связь нового сенатора с регионом становится более понятной, но почему-то акцент в официальных сообщениях делается совсем не на это.

Еще одним «странным» кадровым решением является назначение представителем ЛНР в СовФеде замсекретаря Генсовета «Единой России», председателя общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» Дарьи Лантратовой.

Опять же, попытка нагуглить связь этой дамы с регионом по ключевым словам не принесла ничего кроме поздравлений в ее адрес с назначением и ссылок на соответствующий указ главы республики Пасечника. Родилась новая сенатор в Московской области, всю жизнь прожила в Москве, ее трудовая деятельность вся без остатка связана с правительственными коридорами, о какой-либо деятельной помощи Донбассу и Луганску с ее стороны публично неизвестно, хотя нельзя исключать, что таковая была.

Безусловно, история СовФеда знает примеры, когда тот или иной регион представляли в Москве люди, никак с ним не связанные. Взять хотя бы сенатора от Тывы Людмилу Нарусову. Ту самую маму Ксении Собчак. Вот где Тыва, а где Нарусова. И, тем не менее. Возможно, перед нами и в луганском случае имеет место какая-то попытка заручиться лоббистским влиянием в Москве по партийной линии Едра, не знаю.

Знаю лишь, что в самом Луганске есть много достойных кандидатов на роль сенатора от региона – начиная от бывшего посла респубики в РФ Мирошника, заканчивая главой МИД Дейнего – лиц достаточно медийных, известных и поднаторевших в политической работе. Впрочем, как говорится, «жираф большой, ему видней».

Радует то, что назначение Лантратовой в случае ЛНР уравновешено появлением в СовФеде реальной, а не «свадебной» луганчанки Ольги Бас, ставшей вторым сенатором от региона, а до назначения работавшей главой администрации Пасечника. Бас действительно знают в регионе, и ее биография, что называется, на виду у земляков многие годы.

Аналогично можно приветствовать назначение сенатором от ДНР экс-главу правительства республики и бывшего депутата Народного Совета ДНР Александра Ананченко, уроженца Селидово Донецкой области, человека не понаслышке знакомого с проблемами региона. В этом случае также хочется надеяться на реальное представительство, а не феномен «свадебного генерала».

Почему это так важно, спросите вы? Дело в том, что один из побочных негативных эффектов драматического разрыва с Украиной и болезненно-долгого вхождения в Россию для того же Донбасса стала фактическая гибель сложившейся в регионе еще с советских времен и укрепившейся за годы незалежности местной бюрократической элиты.

Этих людей называли «донецким кланом», у них были свои достоинства и недостатки, и можно спорить чего больше, но в по итогу событий они остались не у дел – как на Украине, так и в республиках. На виду уцелели лишь единицы представителей старой аппаратной школы. Кто-то сделал неверный политический выбор, кто-то струсил, кого-то банально оттерли на обочину в ходе жесткой борьбы, кого-то несправедливо задвинули, не найдя применения их талантам и умениям…

А ведь именно они делали регион субъектным – что в Союзе, что в масштабах Украины, именно они, не забывая и себя, тем не менее, выбивали из центра деньги для региона, укрепляли в столицах донбасское влияние, многие из них потом переходили на республиканский и союзный уровни, и ими гордился не только Донбасс, но и вся большая страна. Донбасс был одной из союзных, а затем и украинских кузниц кадров. Война положила этому конец, и сегодня наоборот, на Донбасс едут из глубинной России кадры на «укрепление».

Сегодня молодые донбасские республики нуждаются в возникновении новой генерации регионального чиновничества и бизнес-класса, которая могла бы отстаивать интересы региона, в том числе, на столичном уровне. Что важно – это должны быть местные люди, связанные с Донбассом корнями и интересами. Именно поэтому появление тех или иных кадровых «варягов» хотя и может быть оправданно в том или ином конкретном случае под решение той или иной задачи, однако не должно мешать основной цели – пестованию собственной луганской, донецкой, а шире – херсонской или запорожской элиты.

Иначе получится роскошный подарок той же Украине. Мол, смотрите, как оно вышло: сделали выбор в пользу России, и теперь регионами управляют и регионы представляют кто угодно, только не местные уроженцы. Это притом, что все упомянутые субъекты Федерации и при Союзе, и при Украине славились своей местной кадровой школой.