Кадыров отчитал Навального за спектакль с Кораном

14.04.2021, Москва, Елена Острякова

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмущен тем, что блогер-уголовник Алексей Навальный решил сделать объектом своего пиара в соцсетях священную книгу мусульман Коран.

Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман. И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», – написал Кадыров.

Он обратился к сотрудникам колонии, где Навальный отбывает срок за мошенничество, с просьбой не позволить блогеру сеять межконфессиональную вражду.

«Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону. Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом. И уважающий себя мусульманин не станет прислушиваться к его жалким заявлениям», – написал Кадыров.

Вчера Навальный разместил через адвокатов в своем «инстаграме» пост о том, что подает в суд на колонию, в которой содержится, за то, что ему не предоставили Коран для изучения.