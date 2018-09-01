Кадыров пообещал помощь Донбассу

01.09.2018, Грозный, Владимир Гладков

Чеченская Республика скорбит вместе с народом Донбасса в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко и выражает готовность оказать любую помощь Донбассу в этот тяжёлый день.

Об этом в своём телеграмм-канале написал чеченский лидер Рамзан Кадыров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коварные и подлые бандиты оборвали жизнь настоящего патриота Донбасса, истинного народного лидера, человека, посвятившего себя борьбе за свободу и справедливость. Я не был лично знаком с Александром Владимировичем, но неоднократно беседовал по телефону.

Это был искренний, мужественный, преданный своему народу человек. Я выражаю соболезнование семье, родным, близким и всему народу ДНР», – заявил глава Чеченской Республики.

Кадыров также обратил внимание на участие в карательной операции против Донбасса сепаратистов из числа сторонников Ичкерии.

«Европе, которая любит кичиться демократией, свободой слова, правами человека, нет абсолютно никакого дела до того, что власти Украины собрали у себя террористов, бандитов, уголовников, насильников, снабдили их оружием, валютой, документами, дали карт-бланш на теракты и убийства в ЛНР и ДНР.

За Исой Мунаевым числились убийства и похищения мирных людей в Чечне, но он был возведён в ранг национального героя Украины. Ничем не лучше Адам Осмаев, которому отвели роль скомороха в каких-то мифических добровольческих батальонах Украины», – напоминает глава Чеченской Республики.

«В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой!» – добавил Рамзан Кадыров.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР.