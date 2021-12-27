«Кадыров просто так ничего не говорит», – в Крыму разъяснили слова главы Чечни

Новости Украины

Политика режима, захватившего власть на Украине в результате государственного переворота, приведет к тому, что России не придется действовать в соответствии с прогнозами главы Чечни Рамзана Кадырова и вводить войска.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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По словам эксперта, Украина распадается и без усилий Кадырова, поэтому недалек тот час, когда население этой страны само обратится к России за помощью.

«Украине давно пора напрячься. Впечатление такое, что они стоят на табуретке, а петля на шее. Если так еще немного они «похозяйствуют», то никакого Кадырова не будет нужно. Они прекрасно с уничтожением страны справляются сами. Тогда и в Киев входить не надо будет, он сам придет, а, точнее, приползет. Но это заявление – это не просто сотрясение воздуха, – Кадыров просто так ничего не говорит, – то есть, он обозначает возможность и, я бы сказал, желание. А дальше уже Верховный главнокомандующий решит, кого и когда, и зачем посылать. Поэтому это такой большой новогодний «привет», что можно и так, возможна и такая перспектива. Я не знаю, насколько возможно это было в 14-м году, но в каком-нибудь ближайшем, из тех, которые нас ожидают впереди, думаю, что вполне может состояться, причем, по настоятельным просьбам оставшихся в живых граждан Украины. Оставшихся в живых, подчеркиваю, после хозяйствования тех, кто сейчас там захватил власть, узурпировал ее, и этим уже почти восемь лет злоупотребляет», – заявил Никифоров.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от взятия Киева в 2014-м году. По его словам, Россия может присоединить к себе всю Украину в случае дальнейшего продолжения антироссийской политики официального Киева.