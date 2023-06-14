Кадыров устроил зачетный троллинг «похоронивших» Делимханова

Олег Кравцов.  
14.06.2023 17:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Чечня


Депутат Госдумы из Чечни, участник СВО Адам Делимханов, о гибели которого сообщали на Украине, цел и невредим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовавший подтверждающее фото.

Депутат Госдумы из Чечни, участник СВО Адам Делимханов, о гибели которого сообщали на Украине,...

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«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», – написал Кадыров.

Здесь он имеет в виду свой предыдущий пост следующего содержания»:

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать».

Как оказалось, это был троллинг, который поддержал командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило. Новая вводная для спецназа АХМАТ, выполним и этот приказ однозначно. АХМАТ-СИЛА РОССИЯ -МОЩЬ АЛЛАХ ВЕЛИК!», – написал Алаудинов.

Кадыров же рассказал подробности встречи с «убитым» депутатом.

«Пока все интернет-пространство гудит и обсуждает эту бредовую фантазию укронацистов, в которой они не только убили Героя России, но и еще чуть ли не 200 наших бойцов, мы с дорогими БРАТЬЯМИ – депутатом Государственной думы, Героем России Адамом Делимхановым, председателем парламента ЧР, Героем России Магомедом Даудовым, министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым продолжаем работать.

Подразделения «АХМАТ» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Обсудили нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений», – уточнил Кадыров.

Примечательно, что на фейковый вброс повелись и некоторые российские СМИ.

Так, в паблике телеканала «Звезда» сообщили, что Делимханов ранен, при этом сослались на информацию из Госдумы. Потом текст исправили – мол, эта информация поступила от пресс-службы ЛДПР, где, впрочем, опровергли общение со «Звездой». Позже и эту новость исправили, добавив, что ранение Делимханова никем не подтверждена.

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