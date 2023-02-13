Кадыров уверяет, что готов взять Киев. 8 месяцев назад он обещал ускорение СВО «в разы»

Рамзан Кадыров выступил с новой порцией воодушевляющих заявлений – о наличии сил и готовности взять Киев, а также вернуть Одессу и Харьков в состав России.

Можно было бы зарядиться оптимизмом, если бы не вспомнить, как в июне глава Чеченской республики анонсировал ускорение наступательных операций СВО «в разы», после чего произошло обратное – масштабное отступление в Харьковской области, а затем и потеря Херсона.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Теперь же в интервью телеведущей Ольге Скабеевой Кадыров отметил, что Россия не тратит и 20 процентов своего потенциала для проведения СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня победа – уничтожить шайку во главе с Зеленским, который стреляет по нашей территории и убивает наших граждан. Первый виновный – Зеленский и те, кто ему даёт на это карт-бланш на Западе и в НАТО. Провести там референдум, выборы, выбрать президента, и дальше строить отношения как с союзным государством. И для того, чтобы это сделать мы должны дать по морде некоторым странам – Германии, которая даёт танки, так хочет этого Шольц, У нас есть живая сила, которая может дойти до Киева, забрать Киев, и сегодня если будет приказ, то наши подразделения Минобороны, Национальной гвардии, полиции, вневедомственные – все до единого готовы», – сказал Кадыров.

Также он призвал не преувеличивать значение обещанной Украине западной военной помощи.

«Ну, дадут они сто танков, двести – это ничего не стоит, это ерунда. Туда надо экипаж, его надо обучать, и танк сегодня не так оправдан, как они хотят. Истребитель поднимется – сразу салам алейкум, танки – нет у них сил, средств, чтобы управлять. Мы сегодня стреляем по самым необходимым объектам для того, чтобы вести войну, потихоньку вырубаем с корнями руки-ноги, и Украина остаётся без ног, без рук, они будут только болтать, но эту болтовню мы тоже остановим», – заверил глава республики.

Кроме того, он дал прогноз ходу СВО, для которой, по его мнению, Россия всё ещё применяет минимум силы.

«Закончим мы, хотя некоторые говорят, что год-два-три, но я считаю, до конца года мы поставленную на сегодня задачу выполним на все сто процентов. Считаю, меньшее, что нужно сделать – забрать Одессу, Харьков, и так обезопасить наше государство. Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, чтобы по нам не стреляли. Если бы мы начали хотя бы в 20 процентов [силы], то все эти города, которые есть там, все их места, где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы. Путин он – мудрый, дальновидный политик, он сам – мужественный человек. Я думаю, что он еще хочет, чтобы весь мир увидел, услышал и объединился, сделал общее заявление то, что сегодня на Украине это не должно так идти дальше. Если так будет продолжаться, как они будут стрелять по нашей территории, то терпение лопнет – и салам алейкум. Дадут приказ, то быстро закончим, и мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам», – подчеркнул политик.

«Жалеем их пока, да?» – уточнила Скабеева.

«Ну, сто процентов жалеем, потому что Путин видит же, что они набирают, насильно отправляют, и это каждый отец, брат, сын, это он все видит», – ответил глава республики.

При этом он прокомментировал и неудачи СВО, когда ВС РФ приходилось отходить с освобождённых населённых пунктов.

«Мы сами оставили территории. Это военно-тактический был ход, я был полностью в курсе, когда это планировалось. Это для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима сегодня», – сказал Кадыров.