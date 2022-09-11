Кадыров: В ближайшем будущем дойдём до Одессы

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Новости Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что оставленные российской армией города в Харьковской области будут возвращены под контроль армии РФ.

Об этом он заявил в обращении в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди. Ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы. Вы увидите конкретные результаты», – пообещал Кадыров.

При этом он признал, что со стороны Минобороны «были допущены ошибки, думаю, что они сделают выводы».

«Если сегодня-завтра не будут изменения в стратегии проведения СВО, я вынужден буду выходить на руководство МО и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая происходит «на земле». Ситуация очень интересная, даже я сказал прямо – офигенная. То, что ушли оттуда, отдали несколько городов, сел – в этом тоже есть свой плюс. Мы как в Сирии заводили своих людей, именно спецподразделения. Они на месте, они заступили. И они уже начали свою работу», – заверил Кадыров.

Напомним, что еще в начале июня Кадыров после встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу обещал, что российская армия поменяет тактику и будет наступать с большей скоростью.