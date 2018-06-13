13.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Кадыров ждет в Чечне комика, сравнившего его с пармезаном

Рамзан Кадыров ответил известному российскому комику Семену Слепакову, который написал песню, посвященную руководителю Чечни.

По сюжету руководство страны пригласило кавказского лидера стать тренером сборной России по футболу. Однако даже жесткие методы не заставили российских спортсменов побеждать. В припеве есть строчка «Рамзан, Рамзан, Рамзан – твердый, как пармезан».

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Кадыров сегодня написал а своем телеграм-канале, что песня ему понравилась всем, кроме сравнения с сыром.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа. Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», – написал Кадыров.

Он пригласил Слепакова в Грозный, чтобы написать новую песню и написал в ответ несколько четверостиший:

И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.

И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе…