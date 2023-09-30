Кадырову пророчат генерал-губернаторство на новых территориях РФ – так вот для чего было видео с сыном

Слухи о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров может получить пост руководителя федерального округа на новых территориях РФ, имеют все основания, поскольку чеченский лидер имеет бесценный антитеррористический опыт, который пригодится в борьбе с подпольем бандеровцев.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в ДНР военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кадыров, человек с таким бесценным опытом, конечно же, первый, если будет такой специализированный федеральный округ здесь создаваться с такими специфическими задачами. С одной стороны, надо его экономически восстанавливать, с другой стороны, надо с этим террористическим бандподпольем что-то делать, а, с третьей – надо перевоспитывать, условно говоря, народ. Это задача не одного поколения, но это задача как раз для Рамзана Кадырова. У кого ещё из руководителей регионов есть такой специализированный опыт? И, самое главное, у Кадырова есть своя команда, которая тоже через всё это прошла. Произошло юридическое оформление новых территорий России, была узаконена новая администрация этих районов, уже не врио, и, видимо, сейчас дошла очередь до вопроса создания федерального округа с таким действительно жёстким руководством. И снова поднялись слухи, что должен стать руководителем этого будущего федерального округа Рамзан Кадыров, такой генерал-губернатор», – сказал Хайруллин.

Одновременно, уверен военкор, Кадыров публикует видео избиения его сыном украинского агента, публично сжегшего Коран, чтобы показать, что так будет со всеми.

«И вот на этом фоне возникает история, что он при смерти лежит, куда его назначать, человек болеет. А здесь интересный вопрос – зачем тогда Кадыров вывешивает (мало скандалов, что ли?), он ещё берёт и демонстративно вывешивает вот это со своим сыном. Ответ очень простой: Кадыров показывает – это сигнал людям, которые по беспределу работают. Этот извращенец (публично сжегший Коран Никита Журавель – ред.)– это символ такого беспредела, в такой стране патриархальной, религиозной, как Россия, где сейчас идёт бурное возвращение к традиционным ценностям – устраивать такую историю. Понятно, что у нас своих доморощенных таких придурков, которые сами своим умом до этого дошли, нету. Понятно, что это закладка. Это такой сигнал, что на беспредел отвечать тоже беспредельно. Этот сигнал означает, что с теми людьми, которые будут выходить за рамки принятого, – есть негласное правило, которое нельзя нарушать, и с теми, кто нарушает, будут по беспределу поступать. Это сигнал спецслужбам (вражеским – ред.), что готовьтесь, идёт Кадыров, и готовьтесь к жёстким ответам – бандеровцы, ждите», – объяснил журналист.

При этом, по его мнению, последующая встреча Путина и Кадырова – это демонстрация того, что последний получает от российского руководства карт-бланш на самые жёсткие меры.

«А то, что Путин после этого принимает Кадырова – это означает, что Путин как бы даёт Кадырову, в случае его назначения, чрезвычайные полномочия. То есть будет всё очень жёстко, точно так же, как в Чечне. Не секрет, что борьба с терроризмом ведётся очень жёсткими методами с любой стороны, иначе не работает. Кстати говоря, Россия под руководством Путина – это одна из немногих стран мира, которая такую масштабнейшую террористическую войну, она постоянно ведётся против нас, раунд за раундом выигрывает. Террористическую войну, которую спонсируют наши западные непартнёры, мощнейшие спонсоры есть у этого процесса, и мы эту войну выигрываем с разгромным счётом. Это же не секрет, что когда Украина откатывалась, и был этот разговор, что на новых территориях будет очень много бандеровцев, бандподполья», – заключил Хайруллин.