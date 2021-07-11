Как американцы хотели купить остатки авиапрома Украины и создать ЧВК

11.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Американский предприниматель, бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании «Blackwater» Эрик Принс планировал в 2020 году создать на Украине ЧВК из экс-боевиков «АТО».

Об этом в своём блоге написал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Царёв подтвердил появившуюся ранее в западной прессе информацию о том, что американский предприниматель пытался с помощью покупки двух пакетов акций (на 50 и 950 миллионов долларов) получить контроль над значительной частью украинского ВПК, включая заводы, производящие двигатели для истребителей и вертолётов, а именно – «Мотор Сич» и «Антонов».

«Основатель «Blackwater» составил «дорожную карту» по созданию «вертикально интегрированного консорциума авиационной защиты», который, согласно планам, мог принести 10 миллиардов долларов доходов. Эту суперкомпанию Принс видел, как объединение ведущих авиационных и аэрокосмических компаний Украины, такой холдинг, по его мнению, был бы способен конкурировать с Boeing и Airbus. Еще одна идея Принс – строительство завода по производству боеприпасов в Украине», – написал Царёв.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что в свою новую ЧВК Эрик Принс планировал набирать местных боевиков, потому что лучше воинов, чем русские, не найти.

«От того, что многие украинцы не считают себя русскими, русскими они от этого быть не перестали, ведь общеизвестно, что лучше всего воюют в «АТО» представители восточных областей Украины. Не желая приуменьшить роль остальных народов в победе над фашизмом, советский маршал Иван Баграмян (этнический армянин) так говорил в годы войны: «Если в дивизии осталось меньше половины русских, её нужно расформировывать». Американская техника и оружие, политическая поддержка Запада, вывела бы эту русско-американскую ЧВК на первые позиции в мире», – рассуждает политик.

Однако из-за ряда скандалов вокруг убийств солдатами его ЧВК Эрик Принс попал в опалу и стал «токсичным» в США. В Вашингтоне стали отвергать все его предложения и проекты. К тому же, после смены власти против него играют прежние связи с Дональдом Трампом. В связи с этим украинские планы Принса вряд ли будут когда-то реализованы.

«Из-за своей токсичности Принс вряд ли найдёт общий язык с командой Байдена, потому, что он считается человеком республиканцев. Нет никаких надежд, что у Принса, что-то получится на Украине. Я уверен в этом. Не получив поддержку в Вашингтоне, невозможно начать крупный проект на Украине. США будут использовать Украину в виде тарана против России, выкачивать из неё деньги, но строить на её территории заводы и создавать рабочие места никто не собирается», – резюмировал Царёв.

Российский либеральный политолог Станислав Белковский считает, что Принс не столько был близок к Трампу, как пользовался его равнодушием к делам Украины и слабой вовлеченностью в процессы в Киеве, что и позволяло различным авантюристам лоббировать подобные проекты.

«Эрик Принс очень большой международный авантюрист. Связей его с Дональдом Трампом я не стал бы преувеличивать… Трамп ничего не понимал про политику на евразийском Хартленде, на постсоветском направлении. И поэтому, я думаю, Эрик Принс во многом воспользовался гарантиями и заверениями, которые ничего не значили», – сказал Белковский в эфире YouTube-канале «Власть vs Влащенко».