«Как бы Украине не исчезнуть с радаров» – киевские СМИ признали победу Москвы

20.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сделкой о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию Россия внесла раскол в ряды НАТО и поменяла баланс сил в Черноморском бассейне и восточном Средиземноморье.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«Вне зависимости от того, кого и от кого будут защищать российские С-400 в Турции, поставки российских систем ПВО в эту страну можно считать победой Москвы. Во-первых, наращивание военного присутствия России на оккупированном крымском полуострове и в Сирии означает конец относительного военно-морского превосходства Турции в Черноморском бассейне и восточном Средиземноморье, установившегося после «холодной» войны.

Во-вторых, широкие возможности использования российских систем С-300 и С-400, уже стоящих на вооружении в Армении, Греции и Сирии, все большая экономическая, энергетическая и технологическая зависимость второй армии НАТО от России, в т.ч. доступ российских специалистов к критически важной инфраструктуре на ее территории, представляют угрозу не только для самой Турции, но и для всего региона. Наконец, внося раскол в ряды НАТО, Москва максимизирует и политические дивиденды от этой и без того выгодной сделки», – признает издание.

При этом автор публикации оговаривается, что выбор внешнеполитических союзников, как и формирование политики национальной безопасности — суверенное право любого государства.

«Остается надеяться, что, несмотря на незначительные корректировки, курс нашего стратегического партнера — Турции — останется неизменным, а за широкими горизонтами дружбы с Россией с ее радаров не исчезнет Украина», – надеется еженедельник.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в ответ на высказанное Вашингтоном недовольство российско-турецким военно-техническим сотрудничеством глава МИД Турции предупредил, что не позволит превратить свою страну в Украину.