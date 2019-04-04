Турция предупредила США, что не позволит превратить себя в Украину

04.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вашингтон недоволен военно-техническим сотрудничеством Турции с Российской Федерацией.

Об этом пишет “Коммерсант” в материале о проходившем в США последнем совещании министров иностранных дел стран, входящих в НАТО.

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Сообщается, что американский представитель в альянсе Кей Бейли Хатчисон в кулуарах встречи заявила, что в НАТО крайне недовольны решением Анкары закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400.

«США очень озабочены возможностью обладания Турцией одновременно С-400 и F-35», – заявила Хатчисон, уточнив, что опасается попадания информации об американских самолетах русским.

«Я не утверждаю, что Турции нельзя доверять, но я говорю, что мы рискуем с нашей системой — тем, что, вероятно, является нашей самой стратегически важной технологией», — в свою очередь сказал главком сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, выразив надежду, что Анкара откажется от приобретения у Москвы С-400.

На эти заявления крайне резко отреагировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, назвал соглашение о поставках С-400 “завершенной сделкой” и “решенным вопросом”.

“Ни Запад, ни Россия не должны заставлять нас выбирать между ними… Такое сделали с Украиной, и посмотрите, что произошло”, заявил Чавушоглу.

По его словам, в разговоре между президентами Турции и США Дональд Трамп выразил сожаление о том, что администрация его предшественника Барака Обамы не смогла продать Турции вместо С-400 американские комплексы Patriot.

Глава МИД Турции рассказал также, что новая американская администрация предложила Patriot Анкаре, но турецкое руководство уже сочло США ненадежным партнером и предпочло российские системы.