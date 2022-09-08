«Как Дудаев»: Зеленский может стать законной целью – политолог

Новости Украины

Украина вплотную подошла к черте, после которой Россия может признать ее террористическим государством. После этого президент Украины Владимир Зеленский и его соратники станут законными целями спецоперации, и с ними могут поступить так же, как с главарями чеченских террористов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы говорить о ликвидации Зеленского и прочих – как террористов – Украина сперва должна быть официально признана террористическим государством. Когда это будет сделано, тогда к этому уже бессмысленно призывать, потому что это будет делаться автоматически, как это делалось с Басаевым, Радуевым, Дудаевым и прочими чеченскими главарями. Украина как раз активно нарывается на то, чтобы Россия ее признала террористическим государством. Это проявляется и в бомбардировках Запорожской АЭС, терактах не только на подконтрольных России территориях Украины, но и на территориях самой России. Это проявилось в убийстве Дарьи Дугиной, и, кстати, после этого убийства Украина как раз подошла к этой черте, и они там сильно испугались и открестились от причастности к этому убийству, потому что не пропагандистское, а официальное провозглашение страны террористической – это совершенно другой уровень эскалации – Зеленский и его команда становятся законными целями российской спецоперации. Это бомбардировки Конча-Заспы, в которой проживает украинская элита, это бомбардировки Банковой и Верховной рады, и тому подобные вещи», – отметил Носович.