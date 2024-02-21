«Как Дугина и Татарский» – Шендерович назвал Путина «законной целью» ВСУ

Елена Острякова.  
21.02.2024 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович назвал президента России Владимира Путина «законной целью» ВСУ.

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович назвал президента России Владимира Путина «законной целью» ВСУ. Об этом он...

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«Тут никаких разногласий нет. И моя позиция здесь совершенно ясна. Идёт война – и всё, любая военная цель на любой территории, Путин – законная военная цель, абсолютно, с 24 февраля, любой российский депутат, военный, – это легитимная военная цель. Я это писал и про случай Прилепина, и про случай Дугиной, и про Татарского», – сказал Шендерович.

Он также считает «легитимным» убийство телеведущего Владимира Соловьева, которого он приравнял к Геббельсу.

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